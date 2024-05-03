МЧС предупредило о заморозках до минус двух градусов в Москве 4 мая

Ночью и утром в субботу, 4 мая, в столице ожидаются заморозки до минус двух градусов. Об этом предупредили в пресс-службе МЧС по городу.

В связи с погодными условиями, представители ведомства призвали горожан при управлении автомобилями снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также исключить резкие маневры.

Кроме того, москвичам рекомендовали при использовании электрообогревателей не допускать перегрузки в электрической сети, передает Telegram-канал МЧС.

Также в связи с заморозками в столице объявлен «оранжевый» уровень опасности с 21:00 3 мая до 9:00 4 мая. Аналогичное предупреждение действует и на территории Подмосковья, где в ночь на субботу температура воздуха опустится до минус пяти градусов.

По данным долгосрочных прогнозов, заморозки в Москве могут продлиться до середины месяца, предупредили в пресс-службе центра погоды «Фобос».

Погода в первые десять дней мая в столице никогда не бывает стабильной, поэтому оставшиеся длинные выходные в мае особым теплом не порадуют. Об этом рассказал «Вечерней Москве» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.