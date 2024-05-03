Собянин рассказал о благоустройстве улиц в Орехово-Борисове

Одним из ключевых объектов благоустройства на юге Москвы (районы Орехово-Борисово Северное и Орехово-Борисово Южное) станет улица Генерала Белова — крупная местная магистраль протяженностью 2,6 километра.

«Активно продолжаем работу по благоустройству московских улиц. Объем в этом году очень большой: около 700 улиц. Надо сделать не просто текущий ремонт, а комплексно обустроить тротуары, дороги, освещение — от фасада дома до фасада. Надеемся, что за ближайшие несколько лет мы оставшиеся улицы Москвы, а их ни много ни мало 3,5 тысячи, приведем в полный порядок. Продолжаем работать. Здесь, в Орехово-Борисове, тоже выполняется большой фронт работ», — рассказал Сергей Собянин во время осмотра работ по благоустройству на юге Москвы.

В районах Орехово-Борисово Северное и Орехово-Борисово Южное живут около 275 тысяч человек. Здесь планируется привести в порядок сразу несколько улиц, включая Шипиловский, Борисовский и Гурьевский проезды, Елецкую и Тамбовскую улицы, а также вход в Царицынский парк.

«Одним из ключевых объектов на юге столицы станет улица Генерала Белова — дублер Каширского шоссе. Ремонтируем проезжую часть и тротуары, меняем освещение. Появятся новые остановки, лавочки вдоль пешеходных маршрутов. Завершить работы планируем в июле», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Благоустройство улицы Генерала Белова

Улицу Генерала Белова назвали в честь Героя Советского Союза гвардии генерал-полковника Павла Белова (1897–1962). Это дублер Каширского шоссе, который проходит от Борисовского проезда до Ясеневой улицы, пересекает Шипиловскую улицу, Ореховый бульвар и Воронежскую улицу. Основная застройка нечетной стороны улицы Генерала Белова — многоэтажные жилые дома, школы и детские сады. По четной стороне расположены Домодедовский рынок, два городских колледжа, различные предприятия и организации, многочисленные магазины, предприятия общепита и бытового обслуживания.

Проезжая часть включает по две полосы движения в каждую сторону и карманы для парковки автомобилей. По улице проходят маршруты наземного городского транспорта.

В работы по комплексному благоустройству улицы Генерала Белова войдут:

— ремонт 67,3 тысячи квадратных метров проезжей части и 31,1 тысячи квадратных метров тротуаров;

— замена 20,9 тысячи погонных метров бетонного бортового камня;

— устройство 60,9 тысячи квадратных метров газона;

— замена 75 опор наружного освещения и 110 светильников в существующих опорах наружного освещения на современные энергосберегающие светодиодные;

— установка 20 опор контрастного освещения на 10 нерегулируемых пешеходных переходах для повышения безопасности дорожного движения;

— установка более 28 малых архитектурных форм (лавок и урн) вдоль пешеходных маршрутов;

— замена трех старых остановочных павильонов наземного городского пассажирского транспорта на современные.

Общая площадь благоустройства — 159,3 тысячи квадратных метров. Сейчас в работах задействованы 210 человек и 35 единиц специализированной техники. Завершить комплексное благоустройство улицы Генерала Белова планируется в июле 2024 года.

Планы благоустройства в столице на 2024 год

В 2024 году в Москве планируют благоустроить свыше 2,5 тысячи объектов, в том числе около 700 улиц.

Так, в порядок приведут 20 крупных общественных пространств в разных административных округах столицы, включая Кадашевскую набережную со Старомонетным и Пыжевским переулками, участок набережной от МКАД до Строгинского моста, территории Чистого залива, Большого и Малого Строгинских затонов, а также два участка парка «Яуза» вдоль Тенистого проезда и Сельскохозяйственной улицы (второй этап).

Благоустроят и знаковые объекты: стадион «Локомотив», территорию Российского биотехнологического университета, сад «Аквариум» на Большой Садовой улице (дом 14), сквер около храма Преподобной Евфросинии на Нахимовском проспекте (дом 8), новые трамвайные линии на улицах Сергия Радонежского и проспекте Академика Сахарова, территорию Всероссийского музея декоративного искусства на Делегатской улице (дом 3), сквер Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана перед Лефортовским дворцом и другие площадки.

В план благоустройства на 2024 год вошло 20 водных объектов, включая 2-й Николо-Хованский пруд в ТиНАО, Оленьи пруды в ВАО, пруд на Черноморском бульваре в ЮАО, пруд Быково Болото в Зеленограде и другие. Приведут в порядок около 700 улиц, более 1,7 тысячи дворов и территории 121 объекта образования.

Кроме того, благоустроят территории общей площадью 359,7 гектара возле 41 транспортного объекта. В их числе 10 станций Московского метрополитена, 10 станций МЦД и пять транспортных хабов.

Будет продолжена реализация программы улучшения освещения — планируется установить 15 тысяч новых приборов наружного освещения во дворах, на детских и спортивных площадках.

В настоящее время в работах по благоустройству задействованы более 67,1 тысячи человек и свыше 10,5 тысячи единиц техники.

«Мой район»: Орехово-Борисово Северное и Орехово-Борисово Южное

Цель программы «Мой район», разработанной по инициативе Сергея Собянина, — создание комфортных условий проживания во всех районах столицы, независимо от их удаленности от центра.

В районах Орехово-Борисово Северное и Орехово-Борисово Южное за последние годы многое сделали для повышения качества жизни людей.

«В последние годы в районах Орехово-Борисово Северное и Южное идут масштабные изменения: провели реконструкцию Каширского шоссе; запустили 30 новых маршрутов наземного городского транспорта между районами; сделали уютный парк в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки. Кроме того, обновили шесть зданий поликлиник, здания детской школы искусств и детской музыкальной школы. А на Ясеневой улице открыли садик и школу», — написал Мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В рамках развития транспортной инфраструктуры реконструировали Каширское шоссе. Здесь построили разворотный тоннель у МКАД и новые участки дублеров, а также отменили левые повороты. Это способствовало снижению загруженности вылетной магистрали.

В результате реконструкции Каширской и Бесединской развязок на МКАД удалось улучшить дорожное движение и в этой части города. Жителям стало удобнее добираться до международного автовокзала и торгового комплекса «Южные ворота».

В конце 2023 года возле станций метро «Красногвардейская» и «Зябликово» открыли после реконструкции обновленный международный автовокзал Красногвардейский. Он стал пятым современным автовокзалом столицы.

Новые варианты поездок по городу появились с открытием южного направления Московского скоростного диаметра.

Развитию межрайонных транспортных связей служит 30 новых маршрутов наземного городского транспорта. Для удобства пассажиров появилось более 160 современных остановочных павильонов.

В Орехово-Борисово Северном и Орехово-Борисово Южном обустроили 40 велопарковок на 342 места и пять станций городского велопроката. Для безопасности участников дорожного движения установили светофор на пересечении Ясеневой улицы и Шипиловского проезда.

Крупным проектом в сфере благоустройства стало создание уютного парка в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки. Полузаброшенная территория превратилась в комфортное пространство для прогулок и отдыха на свежем воздухе. Значительную часть пешеходных маршрутов проложили по приподнятым на сваях мосткам общей протяженностью около семи километров. Для связи берегов вдоль русла Шмелевки и Кузнецовки, а также в Садковском овраге сделали 19 мостиков-переходов, ставших частью экотроп. В новом парке обустроили детские и спортивные площадки, пикниковые зоны и другие объекты досуговой инфраструктуры.

Кроме того, благоустроили Ореховый бульвар, озеленили территорию на пересечении Ясеневой улицы и Шипиловского проезда, общественное пространство в Гурьевском проезде и на Воронежской улице. В порядок привели территорию возле парка «Березовая роща» со стороны Елецкой улицы, а также 95 дворов.

В этом году ведется благоустройство Шипиловского, Борисовского и Гурьевского проездов, улицы Генерала Белова, Тамбовской и Елецкой улиц, входной зоны Царицынского парка. В планах — обновить 28 дворов, благодаря чему жители получат дополнительные возможности для прогулок и отдыха рядом с домом.

Частью современной социальной инфраструктуры районов стали новые детский сад и школа на Ясеневой улице (дом 12, строения 3 и 4).

В ходе первого этапа модернизации амбулаторной сети выполнили комплексную реконструкцию головного здания поликлиники № 214 (Елецкая улица, дом 14) и ее филиала № 2 (улица Генерала Белова, дом 19, корпус 2), головного здания поликлиники № 166 (Домодедовская улица, дом 9) и ее филиала № 3 (Домодедовская улица, дом 29, корпус 1), двух филиалов детской поликлиники № 12 — № 1 (Елецкая улица, дом 35, корпус 1) и № 2 (Шипиловская улица, дом 23, корпус 1). Во второй этап программы вошло головное здание этой детской поликлиники (Домодедовская улица, дом 34, корпус 2) — там сейчас ведутся ремонтные работы.

Благодаря проекту «Искусство — детям» обновили здания детской школы искусств «Родник» (Ясеневая улица, дом 31, корпус 3) и детской музыкальной школы № 48 имени В.Я. Шебалина (Борисовский проезд, дом 12, корпус 2).

Специалисты капитально отремонтировали фасад Центральной детской библиотеки № 152 (Воронежская улица, дом 10). Кроме того, они привели в порядок здания библиотек № 149 (Ясеневая улица, дом 34, корпус 4) и № 147 имени С.С. Орлова (Домодедовская улица, дом 11), а также клубной системы «Орехово» (Борисовский проезд, дом 22, корпус 1, строение 2).

Спортивную инфраструктуру районов пополнили новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном (Ясеневая улица, дом 12, строение 9), спорткомплекс школы олимпийского резерва «Юг» (Шипиловский проезд, дом 59, корпус 4) и каток с искусственным льдом (Тамбовская улица, дом 10). Специалисты капитально отремонтировали помещения Московской академии хоккея (Воронежская улица, дом 13).

Кроме того, обустроили площадку с открытыми теннисными кортами (Шипиловский проезд, дом 59).

В 2023 году после ремонта вновь начал работу Шипиловский дворец бракосочетания (Шипиловский проезд, дом 27). В рамках проекта «Новые адреса счастья» в районе Орехово-Борисово Северное открыли площадку для выездной регистрации брака — Оперный дом музея-заповедника «Царицыно».

Жителям старшего поколения пришлись по душе центры московского долголетия на Ореховом бульваре (дом 4) и Шипиловской улице (дом 9, корпус 2), где созданы все условия для общения, досуга и творчества.