Гидрометцентр спрогнозировал мокрый снег в Москве на 9 мая

В Москве в первую декаду мая будет достаточно холодно: температура воздуха будет ниже нормы на 5-6 градусов, больше она соответствует апрельским показателям. 9 мая в столице ожидается мокрый снег, рассказал НСН научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В первые десять дней в Москву будет переходить холодный воздух с севера, уже предстоящей ночью ожидаются заморозки, предупредил синоптик.

«Температуры будут существенно ниже нормы – на пять-шесть градусов. Осадки начнутся ближе к вечеру в субботу, дождь будет монотонным, нудным», — рассказал он.

В воскресенье ожидается от 12 до 15 градусов выше нуля, а на следующей неделе снова станет холоднее. 7 мая прогнозируется кратковременный дождь, от 0 до +5 градусов ночью и до 10 градусов днем.

8 и 9 мая дождь сменится на небольшой мокрый снег. Ночью 9 мая ожидается до 2-3 градусов нуля, днем – от 6 до 11 градусов. Немного температура воздуха повысится только с 11 мая – примерно до 15 градусов выше нуля, заключил Вильфанд.

Напомним, накануне метеорологи предупреждали, что к Москве приближается циклон с Баренцева моря, который принесет с собой похолодание. На ближайшее время прогнозируется ненастная, дождливая и прохладная погода.