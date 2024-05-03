Собянин: завершена реконструкция газопровода под Водоотводным каналом

Реконструкция Голутвинского газопровода-дюкера завершилась. Об этом в пятницу, 3 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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По словам главы города, после обновления дюкер будет исправно функционировать еще 40 лет. На данный момент специалисты ведут работы по восстановительному благоустройству. Собянин подчеркнул, что Голутвинский газопровод играет важную роль в газоснабжении жителей центра столицы.

— Комплексная программа реконструкции 12 газопроводов-дюкеров высокого и среднего давления идет с 2018 года. На сегодняшний день модернизированы 10 подводных объектов, включая Голутвинский дюкер. В работе — оставшиеся два: Щукинский и Кропоткинский, — написал он в своем Telegram-канале.

Мэр Москвы ранее рассказал, что новая технология строительства газопроводов существенно снижает затраты на эксплуатацию и подводные работы, а также уменьшает вмешательство в экосистему.

В 2023 году в Москве построили и реконструировали более 130 километров газопроводов. Специалисты завершили работы в том числе на уникальном объекте — Фрунзенском газопроводе-дюкере.