Викторину о регулярном речном электротранспорте подготовили для москвичей

Для москвичей подготовили специальную викторину о регулярном речном электротранспорте. Об этом в пятницу, 3 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Там также отметили, что у жителей столицы речной транспорт пользуется особой популярностью. Так, общее количество поездок на электросудах превысило 650 тысяч раз.

У победителей викторины есть шанс выиграть лимитированную карту «Тройка». Количество призов ограничено — всего 100 экземпляров.

Кроме того, были добавлены несколько общих вопросов, которые помогут еще лучше узнать предпочтения горожан и сделать поездки еще комфортнее, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В конце апреля мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале сезона летней навигации по Москве-реке. Глава города отметил, что в новом сезоне круизные компании пойдут по новым туристическим направлениям. От московских речных вокзалов теплоходы отправятся до почти 50 крупных городов и населенных пунктов страны.