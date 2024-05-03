Москвичи все чаще используют регулярный речной транспорт для ежедневных поездок

В конце апреля — начале мая электрические суда пользовались у москвичей и гостей столицы повышенной популярностью. В некоторые дни пассажиры даже установили рекорды по поездкам.

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«Регулярные речные маршруты, которые под руководством Президента России Владимира Путина и Мэра Москвы Сергея Собянина мы запустили в 2023 году, набирают популярность. Все чаще горожане используют их для своих ежедневных поездок. Электрические суда позволяют добраться до некоторых районов в три раза быстрее, чем по земле», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Самый большой показатель по пассажиропотоку с момента запуска движения электросудов был зафиксирован на маршруте Киевский — Сердце Столицы. 28 апреля по нему проехали почти 3,5 тысячи раз. По маршруту ЗИЛ — Печатники 29 апреля совершили почти три тысячи поездок.

А 1 мая был установлен рекорд на обоих маршрутах: за день пассажиры проехали по ним почти шесть тысяч раз. Это абсолютный максимум за все время работы регулярного речного электротранспорта в столице.