В Московском метрополитене открылась фотовыставка, приуроченная ко Дню Победы. На кадрах запечатлены более 80 ветеранов Великой Отечественной войны — Герои Советского Союза. Познакомиться с экспозицией можно на территории транспортного хаба «Деловой центр» до 16 мая.

«К 79-й годовщине Великой Победы мы подготовили фотовыставку в честь героев и защитников Родины. Самому старшему ветерану на момент съемки исполнилось 105 лет. Все фотографии сделаны в рамках проекта “Победители”», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Проект «Победители» существует с 2020 года. В его рамках организуются встречи со свидетелями и участниками Великой Отечественной войны, а также создаются их художественные фотопортреты. Большая часть фотографий представлена на главном историческом портале «История.РФ» и всенародном историческом депозитарии «Лица Победы».