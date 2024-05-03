Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Москве в пятницу

Переменная облачность, без осадков и до +11 градусов ожидается в Москве в пятницу, 3 мая. Как сообщает РИА Новости, такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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По словам синоптика, погоду в столице сегодня будет формировать гребень холодного антициклона, который пришел в регион с севера. Леус отметил, что в Москве температура воздуха из-за этого будет на 4-5 градусов ниже положенной климатической нормы.

Ветер ожидается северный, 4-9 метров в секунду. Давление в течение дня будет меняться слабо — барометры покажут 751 мм ртутного столба, что выше нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с 3 по 5 мая в европейской части России ожидаются ночные и утренние заморозки. В частности, в Костромской области ожидается до -6 градусов, в Тверской, Ярославской, Ивановской и Владимирской — до -3 градусов, а в Московской и Калужской областях — до -1 градуса.