Собянин рассказал, какие спортивные объекты строят в Москве

Специалисты построили и реконструировали более 200 объектов спорта с 2011 года.

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Об этом в пятницу, 3 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В планах на этот год еще 15 объектов, из них четыре — спортивный комплекс «Раменки», дворец тенниса «Лужники», спортзал «Дружба» в «Лужниках», а также ледовая арена в Щербинке — уже готовы, — написал он в своем личном блоге.

В середине апреля Собянин рассказал о благоустройстве стадиона «Локомотив» в районе Люблино. По словам главы города, им смогут пользоваться школьники и все любители спорта. В проекте значится новая «воздушная» трибуна на 800 человек с навесом, художественной подсветкой и логотипом стадиона.

Занятия спортом доступны для жителей столицы всех возрастов и в любое время года. К настоящему моменту спортом занимаются более шести миллионов горожан. Москва в свою очередь активно развивает спортивную инфраструктуру. Так, за последние 13 лет в столице построили и реконструировали десятки тысяч спортивных площадок, а также свыше 200 спортивных объектов.