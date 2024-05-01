КПРФ провела первомайскую демонстрацию в Москве

Партия КПРФ провела первомайскую демонстрацию в формате встречи с избирателями. Она прошла у памятника Карлу Марксу напротив Большого театра в Москве. В ней приняли участие лидер партии Геннадий Зюганов, депутаты фракции КПРФ в Госдуме, члены и сторонники партии.

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"Мы сегодня идем на этот праздник, ставя перед собой несколько конкретных задач, которые невозможно решить без единства и солидарности государственно-патриотических сил. Главная и первая задача - разгромить фашизм и нацизм, который оккупировал Украину", - заявил Зюганов.

Он также заявил, что для победы России нужна сплоченность общества, освоение передовых технологий и мобилизация всех сил и ресурсов с опорой на великие советские достижения.

Встреча прошла на фоне флагов с символикой КПРФ, советских флагов и флагов с портретами Владимира Ленина и Иосифа Сталина. Люди также пришли с плакатами "Мир. Труд. Май".