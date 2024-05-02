Город выставил на торги 11 машино-мест на Люсиновской улице

На городские торги выставили 11 парковочных мест на подземной автостоянке на Люсиновской улице в столице. Об этом в четверг, 2 мая, сообщил заместитель руководителя столичного департамента по конкурентной политике Алексей Гаранин.

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Площадь парковочных мест варьируется от 13,8 до 17,3 квадратного метра.

— Автовладельцы могут приобретать парковочные места на торгах в разных районах столицы. Например, сейчас на открытые аукционы выставлено 11 машино-мест площадью от 13,8 до 17,3 квадратного метра в подземном паркинге в Замоскворечье. К участию приглашаются все желающие, заявки можно подавать до 13 мая, — рассказал Гаранин.

Автостоянка располагается в подвальном помещении на Люсиновской улице, в доме 39, строении 2. Садовое кольцо находится рядом со зданием. Вблизи расположена необходимая инфраструктура: автомойка, шиномонтаж, автосервис и заправка.

Торги за парковочные места состоятся 23 мая. Для участия необходимо зарегистрироваться на площадке «Росэлторг» и получить электронную подпись, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В период с января по конец марта 2024 года жители Москвы приобрели 2,6 тысячи парковочных мест.