Сергей Собянин поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником

Сергей Собянин поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

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«Московская скорая помощь — одна из самых эффективных в мире. Здесь работают свыше 11 тысяч сотрудников, которые ежедневно заботятся о здоровье москвичей», — рассказал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В столице время ответа на звонок диспетчера — всего три-четыре секунды. Круглосуточно дежурят более тысячи бригад скорой. За последнее время их обеспечили новой медицинской техникой. Это в том числе аппараты ИВЛ, электрокардиографы, дефибрилляторы-мониторы различных классов и другое современное оборудование.

В среднем в год совершается четыре миллиона выездов бригад скорой помощи, в сутки — около 12 тысяч.