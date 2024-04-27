Музей Победы пригласил на мероприятия в первые майские выходные

В первые майские выходные Музей Победы приглашает москвичей и гостей столицы на бесплатные показы III Международного кинофестиваля правильного кино. Также посетителям предлагают познакомиться с новой выставкой и присоединиться к акции «Мы помним». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.

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Так, 30 апреля в кинотеатре «Поклонка» состоится церемония открытия упомянутого фестиваля, приуроченного к празднованию Дня Победы. Фильмом открытия станет российская полнометражная анимация «Пушкин... Михайловское. Начало». Лента приурочена к 225-летию писателя. Зарегистрироваться на показ можно на сайте кинотеатра.

Кроме того, в праздничные выходные гости смогут познакомиться с выставкой «Лоик. Скульптура войны и мира». В экспозицию вошли подлинные работы скульптора Семена Лоика. Это произведения, посвященные Великой Отечественной войне, а также анималистические композиции.

А 3 мая в Музее Победы состоится премьера спектакля «Жить хочу», посвященного 80-летию снятия блокады Ленинграда. За основу работы взят текст Екатерины Антоновой, которая победила во всероссийском конкурсе народных сценариев.