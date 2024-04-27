В центре Москвы нашли змею с тигровым окрасом

В центре Москвы, на улице Красина, нашли змею с тигровым окрасом. Для отлова пришлось вызвать спасателей, сообщает Департамент по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям столицы.

Уточняется, что в ночь на субботу, 27 апреля, прохожий на прогулке с собакой обнаружил животное и позвонил по номеру 112. Он описал змею как двухметровую оранжевого цвета.

Расчет аварийно-спасательного отряда нашел спящее пресмыкающееся в дупле дерева почти у земли. С помощью специального инструмента для отлова животных специалисты аккуратно поймали небольшую змею и поместили в контейнер. Она оказалась меньших размеров, чем описывал москвич — длиной около 60 сантиметров.

Рептилию передали в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. О ее предполагаемом владельце ничего не известно.

Ранее врачи предупредили москвичей об опасности змей, проснувшихся в регионе. Как уточнили специалисты, в Подмосковье можно встретить только гадюку. Ее укус не смертелен для взрослого человека, однако не проходит бесследно.