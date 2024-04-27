В Сокольниках проходит выставка-пристройство «Подари семью коту»

В парке «Сокольники» 27 апреля под эгидой Общественной палаты Москвы проходит выставка-пристройство «Подари семью коту». Все желающие могут выбрать и забрать домой питомца из приюта.Кроме того, гости мероприятия смогут принять участие в викторинах, квизах и творческих мастер-классах, пообщаться с экспертом-фелинологом, посетить встречу с писателем и приобрести сувениры на благотворительной ярмарке.

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Выбрать кошку на выставку пришла заместитель председателя Общественной палаты Москвы Арина Шарапова.

— Всю мою жизнь в моей семье жили кошки. Я собирала их по помойкам, мне отдавали их друзья. Сейчас у меня собачка, мне очень хочется подарить ей кошечку. Не уверена, что они будут дружить, но я знаю точно, что когда в доме животные, это такой мощный фактор антистресса, помогает от любой возможной хандры, — сказала Шарапова.

Благотворительное мероприятие будет проходить с 14 до 19 часов в павильоне №20 парка «Сокольники».