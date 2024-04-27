В столице открыт сезон фонтанов

В Москве открылся сезон фонтанов. Об этом объявил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Включение всех фонтанов — это символическое завершение работ по приведению города в порядок после зимы. Запуску предшествует большая подготовка: чаши очищают, проверяют исправность подсветки и инженерных систем, проводят монтаж и регулировку оборудования, светильников и форсунок. Последняя проверка проходит уже после заполнения фонтанов водой», — написал Мэр Москвы.

Москва уделят пристальное внимание сохранению и восстановлению фонтанов. В прошлом году после капитального ремонта снова заработал светодинамический фонтан в парке музея-заповедника «Царицыно» и комплекс плавающих фонтанов на Водоотводном канале в центре города.

Традиционные, сухие, музыкальные и светодинамические фонтаны привлекают миллионы москвичей и туристов, делают благоустроенные общественные пространства притягательнее, а городскую среду — комфортнее.