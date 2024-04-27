Московский зоопарк поделился успехами манула Тимофея в похудении к лету

Манул Тимофей из Московского зоопарка успешно готовится к лету — кот уже сбросил несколько килограммов, которые набрал к зиме. Об этом в субботу, 27 апреля, сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

© Пресс-служба зоосада

Осенью Тимоша подготовился к зиме, набрав несколько килограммов. Это естественное поведение для манулов, которые в природе обитают в условиях крайне суровых степных зим. Теперь, когда в столицу постепенно приходит тепло, палласов кот худеет, так как ему больше не нужен дополнительный вес для обогрева тела. К началу мая Тимофей весит 3,9 килограмма.

— Летом он может еще скинуть — до 3,3 — 3,5 килограмма, однако нынешний вес — оптимальный, мы хотим сохранить его таким и на летний период, — приводит слова сотрудников Московского зоопарка РИА Новости.

Отличную форму Тимофея можно увидеть на новом кадре, опубликованном представителями столичного зоосада. На снимке манул с любопытством изучает смартфон на штативе, будто желая освоить новые технологии.

23 апреля пресс-служба зоопарка поздравила манула с его праздником. Именно в эту дату в мире отмечают День палласова кота. Сотрудники зоопарка рассказали, что манулы, несмотря на свою популярность в интернете, являются редкими видом и даже внесены в Международную Красную книгу и Красную книгу РФ. Сейчас на планете их проживает порядка 58 тысяч.