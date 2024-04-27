Москвичей попросили быть внимательнее на улице из-за непогоды

Жителей столицы предупредили об ухудшении погоды 27 апреля, сообщается в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в городе ожидается ливневый дождь. Кроме того, возможна гроза и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.

«Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду», — попросили москвичей проявить осторожность в Комплексе городского хозяйства столицы.

Ранее руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов предупредил, что майские праздники в столице пройдут с резкими скачками температуры.