В Москве проходит репетиция парада Победы

Репетиция парада на Красной площади в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Доступ на Красную площадь ограничен. Несколько образцов военной техники, которая будет двигаться по Тверской улице, сейчас стоит на Пушкинской площади.

Как сообщали в столичном департаменте транспорта, движение на некоторых улицах в центральной части Москвы перекроют в связи с проведением тренировки с механиками-водителями военной техники к 9 Мая. Ограничения действуют с 16:30 мск до окончания мероприятия.

23 апреля в Москве прошла ночная репетиция парада Победы. 2 и 5 мая ожидаются еще две репетиции.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в параде на Красной площади примут участие более 9 тыс. человек и 75 единиц военной техники, а также авиация. Всего же парады состоятся в 28 городах страны, общее число их участников - свыше 50 тыс. человек. Ожидается, что привлечено будет около 1 тыс. образцов вооружения и военной техники.