Расписание поездов на МЦД-1 изменится на майских праздниках

В период с 3 по 5 мая на первом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-1) будет изменен график движения поездов. Об этом в субботу, 27 апреля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— 3–4 и 4–5 мая с 21:30 до 7:00 на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится расписание поездов, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в указанный период на МЦД-1 часть поездов будет следовать укороченными маршрутами. Пассажиры диаметра будут доезжать до Белорусского и Савеловского вокзалов. Кроме того, 3 и 4 мая интервал движения будет увеличен до 30 минут, а в свою очередь с 4 по 5 мая — до 1,5 часа.

При этом на Савеловском и Белорусском направлениях интервалы движения поездов увеличатся до 40 минут. Среди прочего 4 мая с 19:30 до 22:30 часть аэроэкспрессов будет отменена, а интервал движения поездов увеличен. В этот же день будет сокращенный режим работы — первый поезд с Савеловского вокзала в сторону Лобни отправится в 6:17, а последний со станции «Лобня» в сторону Москвы — в 22:54. Пассажиров просят сверяться с информационным табло, чтобы быть в курсе всех изменений, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Накануне в дептрансе сообщили, что расписание следования поездов на Савеловском и Белорусском направлениях Московской железной дороги изменится с конца апреля по конец мая текeщего года. Причина тому — модернизация инфраструктуры нескольких станций.

Тем временем на майских праздниках парковка в столице будет бесплатной. Это коснется всех без исключения улиц 29 и 30 апреля, а также 1, 9, 10 и 11 мая. Оплачивать парковку 12 мая нужно будет только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час.