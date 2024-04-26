Вильфанд рассказал о погоде в Москве в мае

С 1 мая в столичном регионе сформируются благоприятные погодные условия. Средняя температура воздуха в первые дни месяца будет составлять 20 градусов выше нуля. Об этом в пятницу, 26 апреля, в ходе пресс-конференции рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Температура 1 мая очень комфортная — ночью 7–12 градусов, днем — около 20. На юге области — даже до 24, — пояснил синоптик.

Вильфанд отметил, что в период с 4 по 5 мая в Москве будет от 11 до 16 градусов выше нуля. В это время также ожидаются небольшие осадки и облачная погода, передает агентство городских новостей «Москва».

В беседе с «Вечерней Москвой» главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что на текущей неделе москвичей ждут очень нестабильные погодные условия. Это подтвердил и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что во второй половине недели прогнозируется ухудшение погодных условий.

В выходные дни в столичном регионе ожидается резкое похолодание. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила ведущий специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.