Семь музеев откроют выставку ко Дню Победы

В Музее Победы 27 апреля пройдет открытие экспозиции «Лоик. Скульптура войны и мира». Этот художественный проект объединил раритеты из коллекций семи музеев, среди которых Государственный музей обороны Москвы и Музей «Подолье». Об этом в пятницу, 26 апреля, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе учреждения.

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В церемонии открытия экспозиции поучаствуют директор столичного Музея обороны Елена Сереброва, директор Дарвиновского музея Анна Клюкина, а также дочки Семена Лоика — Анна Селиванова и Елена Городилова.

— Семен Андреевич Лоик ушёл на фронт добровольцем в 1941 году. Служил фельдшером. Вместе со своей частью попал в окружение, оказался в немецком плену. В концлагере он встретил именитого скульптора Павла Баландина и там, в концлагере, получил первые уроки ваяния и резьбы по дереву, — отметили в пресс-службе музея Победы.

В рамках проекта «Приближение. История в деталях» в красногорском филиале Музея Победы 24 апреля открылась новая выставка. В экспозицию включили элементы экипировки солдат, включая форменную морскую рубашку образца 1929 года, фуражку-бескозырку с белым парадным верхом и флотской лентой из сусального золота и многие другие.

Кроме того, Музей Победы в период с 20 по 26 апреля по давней традиции стал одной из площадок Московского международного кинофестиваля. Показы кино проходили в кинотеатре музея «Поклонка».