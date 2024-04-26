Пресс-служба Московского зоопарка в пятницу, 26 апреля, рассказала о тонкостях ухода за слонами в уличном вольере.

— Перед летним сезоном мы традиционно насыпаем слонам дополнительный свежий песок в уличный вольер. Кучи прохладного и пластичного песка — это идеальная игрушка для слонов. Им нравится забираться и валяться в них, — рассказали представители столичного зоосада в Telegram-канале.

В зоопарке добавили, что слоны особенно любят обсыпаться песком, так как это создает защитный слой от палящего солнца.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова ранее поделилась трогательным видео со слоненком Филимоном и его отцом Памиром. Сын подошел к живущему в отдельном вольере Памиру поздороваться через ограду.

Посетители Московского зоопарка теперь могут дольше наблюдать за жизнью животных из разных уголков России и мира, ведь зоосад перешел на весенний режим работы. Это связано с увеличением длины светового дня. Кто из обитателей зоопарка уже вышел в уличные вольеры, узнавала «Вечерняя Москва».