Москвичей предупредили об обильных осадках и грозе

Об обильных осадках в Москве в пятницу и субботу, 26 и 27 апреля, жителей города предупредил в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Синоптик подчеркнул, что вместе с ними в столицу придут и грозы.

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По словам метеоролога, в эти дни ожидаются кратковременные интенсивные дожди с грозами и порывами ветра до 15 метров в секунду. Во второй половине дня 27 апреля резко вырастет атмосферное давление, примерно на 10 миллиметров ртутного столба за сутки, отметил специалист.

С пятницы по воскресенье, 28 апреля, температура воздуха в городе в среднем составит плюс 16-19 градусов, уточнил Вильфанд.

Ранее Вильфанд сообщил, что на длинных праздничных выходных в столице столбик термометра может подняться до плюс 21 градуса.