Сергунина рассказала о реализации проекта «Питомцы в Москве»

В Москве в этом году появятся еще 24 площадки нового типа для прогулок с собаками. Их оборудуют по программе «Мой район» в рамках проекта «Питомцы в Москве». Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

© Вечерняя Москва

На площадках для четвероногих друзей установят барьеры, мостики и другие тренажеры для занятий с животными. Также предусмотрена зона отдыха, в которой расположат скамейки и навесы. Новый стандарт оформления площадок включает в себя эстетичность, комфорт, функциональность и использование качественных и экологичных материалов.

— До конца года современные площадки обустроят в 22 районах столицы. В их числе — Царицыно, Покровское-Стрешнево, Капотня, Нижегородский, Восточное Измайлово, Южное и Северное Бутово. Лидерами станут Юго-Западный и Юго-Восточный округа — по шесть объектов в каждом. При проектировании пространств учтут пожелания жителей и рекомендации экспертов Российской кинологической федерации, — рассказала Наталья Сергунина.

В рамках проекта «Питомцы в Москве» в столице создали уже более 50 площадок, в том числе Кинологический парк в Бабушкинском районе, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Летом 2023 года начал работу суперсервис «Мой питомец». С момента запуска к нему обратились порядка 130 тысяч раз, сообщил Собянин.