Зеленые облигации Москвы признаны соответствующими стандартам

Кредитное рейтинговое агентство «Эксперт РА» признало столичные зеленые облигации соответствующими критериям зеленого финансового инструмента. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

— Зелеными признаны два выпуска облигаций Москвы: 74-й выпуск объемом 70 миллиардов рублей, который был размещен в 2021 году, и первый выпуск облигаций Москвы для населения объемом два миллиарда рублей, который был реализован в 2023 году, — рассказала она.

По словам Багреевой, средства от реализации выпусков были направлены на приоритетные проекты Москвы, которые обеспечивают снижение выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов от автомобилей. Кроме того, порядка 60 миллиардов рублей потратили на строительство и реконструкцию 21 станции и 48 километров путей Большой кольцевой линии метро.

Багреева заключила, что проекты обеспечивают сокращение выбросов загрязняющих веществ почти на тысячу тонн ежегодно, а уменьшение выбросов углекислого газа — на 42 тысячи тонн.

Мэр Москвы Сергей Собянин представил программу развития транспортной системы столицы до 2030 года. Развитие транспортной системы столицы будет состоять из шести частей. Нагрузка на транспортную систему будет увеличиваться, поскольку Москва остается динамично развивающимся мегаполисом.