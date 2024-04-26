Москвичи смогут оценить работу почти 700 маршрутов городского транспорта

В автобусах и электробусах Мосгортранса появились наклейки с QR-кодами, перейдя по которым все желающие смогут оценить работу почти 700 маршрутов наземного городского транспорта. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Наклейки разместили у кабины водителя и возле накопительной площадки. Чтобы воспользоваться QR-кодом, необходимо навести на него камеру телефона и пройти по ссылке. Далее откроется анкета, в которой пассажиры могут оценить качество вождения и комфорт поездки. Для этого нужно указать номер маршрута.

— Любой пассажир может быстро и просто оценить качество поездки. По ссылке также можно сообщить о забытых вещах, загрузить файлы и поблагодарить водителя, — рассказал Максим Ликсутов, слова которого приводит официальный сайт мэра Москвы.

Более 1,6 тысячи электробусов российского производства обеспечивают работу экологичных маршрутов в столице. Самым востребованным электробусным маршрутом в столице является М16, который соединяет станции метро «Озерная» и «Октябрьская». В будние дни по нему совершают почти 25 тысяч поездок. Самым протяженным ночным маршрутом среди электробусных стал Н12, соединяющий семь районов столицы.

В столице есть уже свыше полутора тысяч экологичных электробусов, которые пришли на смену автобусам. В 2024 году Москва получит еще более 800 электробусов.