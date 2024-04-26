Москвичей призвали пересесть на городской транспорт

Жителям столицы рекомендуется пересесть на общественный транспорт в пятницу, 26 апреля, из-за прогнозируемого дождя. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

© Мослента

Отмечается, что вечером возможны затруднения движения в центральной части города. В связи с этим жителей столицы призывают использовать для поездок городской транспорт.

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве с 15:00 до 21:00 26 апреля из-за грозы и усиления ветра. В столице также прогнозируется ветер с порывами до 15 метров в секунду. Предупреждение действует и для жителей Подмосковья.

В свою очередь, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что температура 26 апреля останется выше климатической нормы. Столбики термометров будут держаться на отметке от плюс 18 до плюс 20 градусов. В Подмосковье ожидается 17–22 градуса тепла. Ветер порывистый, со скоростью 4–9 метров в секунду.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на длинных праздничных выходных в столице столбик термометра может подняться до плюс 21 градуса.