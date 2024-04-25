Выставку "Россия" на ВДНХ посетили 11 млн человек

В четверг, 25 апреля, выставку-форум "Россия" посетил 11-миллионный гость - Ольга Лутова, которая приехала из Орла вместе с мужем и двумя дочками.

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"Здесь мы можем посмотреть все регионы нашей страны, узнать о них подробности, выбрать, куда можно отправиться путешествовать", - поделилась она впечатлениями от выставки.

Посетительница получила в подарок сертификат на поездку в "Изумрудный" Томск.

Гендиректор выставки Наталья Виртуозова в свою очередь рассказала, что с 25 апреля гости могут увидеть обновленные экспозиции.

Международная выставка-форум "Россия" открылась в ноябре прошлого года и будет работать до 8 июля. На ВДНХ открыты экспозиции всех 89 регионов России, а также министерств, крупнейших компаний и госкорпораций.