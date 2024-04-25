«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве 26 апреля из-за ветра

В Москве из-за ветра в пятницу, 26 апреля, объявили «желтый» уровень опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

Согласно прогнозам синоптиков, в городе может подняться ветер до 15 метров в секунду.

— Ветер. Период предупреждения с 10:00 26 апреля до 21:00 26 апреля, — говорится в сообщении.

В столичном регионе ожидается ухудшение погодных условий, высока вероятность гроз и усиления ветра. По прогнозам синоптиков, в четверг, 25 апреля, и в пятницу, 26 апреля, в столице ожидается дождь, возможны гроза и усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду.

В беседе с «Вечерней Москвой» главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что на текущей неделе москвичей ждут очень нестабильные погодные условия. Это подтвердил и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что в середине недели прогнозируется ухудшение погодных условий.

При этом москвичей ожидает приятная погода на майские праздники — около 20 градусов тепла. Об этом сообщил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он отметил, что до конца текущей недели в столичном регионе прошумят дожди, а в выходные осадки прекратятся.