Еще 20 московских улиц включили в список медленных зон для самокатов

В список медленных зон для средств индивидуальной мобильности (это электросамокаты, скейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и подобные средства передвижения) включили еще 20 улиц. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Максимальная скорость для СИМ на улицах с медленными зонами будет составлять 10 километров в час. Специалисты выбрали 20 улиц, расположенных у мест досуга и отдыха, которые работают ночью: ресторанов, кафе, баров. Новый скоростной режим будет действовать с понедельника по среду — с 20:00 до 03:00, а с четверга по воскресенье — с 18:00 до 03:00.

— Вместе с операторами проката электросамокатов и ЦОДД мы вводим в Москве новые медленные зоны для проезда на самокатах. Сегодня в городе действуют уже 320 медленных зон. Они расположены в зонах отдыха и местах с повышенным пешеходным движением. Попадая в медленную зону, самокаты сервисов аренды автоматически замедляются до 5–15 километров в час, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Наступившая весна вызвала повышенный интерес жителей столицы к аренде электросамокатов. Спрос на такой вид транспорта вырос на 90 процентов в сравнении с прошлым годом.