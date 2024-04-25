«Диктант Победы» напишут у Ржевского мемориала Советскому солдату

Ржевский мемориал Советскому солдату, филиал Музея Победы, станет одной из центральных площадок Всероссийской акции «Диктант Победы» 26 апреля. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

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Участники должны будут ответить на вопросы, посвященные 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР, а также юбилеям писателей-фронтовиков и другим памятным датам.

— «Диктант Победы» пройдет в Ржевском филиале Музея Победы уже в пятый раз. У жителей и гостей Тверской области есть уникальная возможность написать исторический диктант в особой атмосфере, в таком знаковом памятном месте, — рассказала директор филиала Марина Копаева.

Участников, которые наберут высший балл и правильно ответят на все вопросы, наградят памятными дипломами и ценными призами. Кроме того, их пригласят в качестве почетных гостей на Парад Победы на Красной площади.

В рамках подготовки к Международной патриотической акции «Диктант Победы» по всей России провели 150 лекций. В течение двух месяцев в Музее Победы, 14 музеях Международного проекта «Территория Победы» и Ассоциации исторических и военно-исторических музеев проходили занятия «Открытого лектория».