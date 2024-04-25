Синоптик назвал температуру в Москве 25 апреля майским теплом

В четверг, 25 мая, в Москве будет по-майски теплая погода. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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По его словам, в столице ожидается от 19 до 21 градуса тепла, а по области — от 17 до 22 градусов. Это обусловлено теплым сектором южного циклона, который приводит к увеличению температуры на 4 градуса выше климатической нормы, что соответствует многолетним показателям мая.

— Ветер южный 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 744 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. В пятницу кратковременные дожди, местами грозы и 19–21 градус, — передает слова Леуса портал «Метеовести».

В столичном регионе ожидается ухудшение погодных условий, высока вероятность гроз и усиления ветра. По прогнозам синоптиков, в четверг, 25 апреля, и в пятницу, 26 апреля, в столице ожидается дождь, возможны гроза и усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду.

В беседе с «Вечерней Москвой» главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что на текущей неделе москвичей ждут очень нестабильные погодные условия. Это подтвердил и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что в середине недели прогнозируется ухудшение погодных условий.