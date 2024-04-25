Собянин: на западе Москвы обновят пять крупных общественных пространств

Пять крупных общественных пространств обновят на западе Москвы.

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Об этом сообщил в своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"Как и прежде, основные работы по благоустройству в 2024 году пройдут за пределами центра. В результате комфортную среду рядом с домом получат сотни тысяч москвичей. На западе Москвы планируется обновить пять достаточно крупных общественных пространств", - говорится в сообщении.

Мэр отметил, что в районе Ново-Переделкино на Лукинской улице будет обустроен спортивный кластер, в Очаково-Матвеевском обновится долина реки Навершки, завершится комплексное благоустройство микрорайона Фили-Кунцево, также преобразятся микрорайоны в границах Вернадского и Ленинского проспектов и улицы 26-и Бакинских Комиссаров и территория между Осенней улицей и Рублевским шоссе.