В Москве ожидаются грозы и сильные ливни

В ближайшие два дня в Москве и Московской области могут выпасть до 10 мм осадков из-за ожидаемых дождей и гроз.

Как сообщает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, 26 и 27 апреля в столице прогнозируются кратковременные интенсивные дожди с грозами и порывами ветра до 15 м/с.

В ночь на 26 апреля температура воздуха составит +10…+12, днем поднимется до +20…+22, ожидаются дожди. В ночь на 27 апреля синоптик пообещал +11…+13, также пройдут кратковременные дожди с грозой, а дневная температура в субботу будет равна +16…+18, пишет ТАСС.

Также метеоролог добавил, что в ночь на 28 апреля температура составит +4…+6, а днем поднимется до +16…+18.

Ранее "СП" писала, что глава «Метео» сказал, когда африканская пыль покинет Москву.