Когда вишня распустилась: где в Москве можно посмотреть на цветущую сакуру

Традицию любоваться цветами сакуры, которая в Японии распускается в конце марта — начале апреля, японцы называют ханами. В российской столице сакура начинает цвести позже: ближе к началу мая. В городе есть много уютных парковых зон и локаций, где можно понаблюдать за цветением одного из самых красивых деревьев. «Вечерняя Москва» собрала топ-зон, где уже распустилась или вот-вот зацветет сакура.

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Бирюлевский дендропарк

Шикарная аллея с яркими розовыми бутонами — японская сакура расцвела в дендропарке на неделю раньше. Около 50 деревьев сорта эдзо в самом расцвете порадуют своей красотой каждого гостя дендропарка. Цветы сакуры еще неделю будут украшать это городское пространство. Кстати, сорт эдзо подарил парковой зоне меценат Мияниси Ютака, который является японским подданным и почетным гражданином Южно-Сахалинска.

Но главное — москвичи абсолютно бесплатно могут приходить сюда и наблюдать за роскошными деревьями.

Адрес: улица Липецкая, владение 5.

Аптекарский огород

Сразу несколько видов сакуры можно встретить в «Аптекарском огороде». Итак, там растет канзан с розово-красными бутонами, вишня саржента или сахалинская, курильская вишня и вишня пильчатая, а также иные сорта, например, аманогава с темно-розовыми бутонами.

Но самым большим подарком для гостей станет японская сакура родом со склонов горы Фудзияма. Локация работает ежедневно с 10 до 20 часов.

Адрес: проспект Мира, строение 26. Билеты: 300 рублей в будни и 400 — в выходные; также имеются льготные билеты.

Воробьевы горы

Полсотни деревьев цветущей сакуры москвичи и гости города могут увидеть на аллее между главным корпусом МГУ и смотровой площадкой на Воробьевых горах. Там 14 лет были высажены сакуры, которые привезли в столицу из горных районов Японии. За несколько лет деревья окрепли. Там часто проводят яркие фотосессии и съемки роликов. А студенты любят в этом уютном месте назначать свидания и устраивать романтические вечера.

Посещение этого места свободное и бесплатное в любое время дня и ночи.

Адрес: улица Косыгина, 28.

Ботсад МГУ

А вот в Ботаническом саду биофака МГУ москвичи смогут увидеть курильскую вишню. Она считается самой редкой и является самым маленьким видом знаменитой сакуры. В высоту дерево достигает не более четырех метров. Но главное преимущество — этот вид легко переносит заморозки. Саженцы первых курильских сакур тоже были переданы из Японии.

Адрес: микрорайон Ленинские горы, 1, строение 12. Локация открыта для визита с 16 по 30 апреля.Билеты: 250 рублей — стандартный, 200 рублей — льготный, экскурсия — 800 рублей (льготный билет — 500).

Главный ботанический сад имени Цицина

Экспозиция «Японский сад» в этой локации является сегодня одной из самых посещаемых среди любителей цветущих деревьев. Здесь в самом деле самая настоящая атмосфера Японии, где можно видеть круглый мостик, каменные фонари и чашу Цукубай. Примечательно то, что экспозиция в саду создана благодаря японским экспертам в области ландшафтного дизайна. Первые саженцы здесь появились более 30 лет назад, когда их привезли с острова Хоккайдо. Эти виды сакуры преимущественно можно встретить на севере Страны восходящего солнца. Увидеть яркое цветение сакуры можно с 23 по 12 мая с 10:00 до 20:00.

Адрес: Ботаническая улица, 4.Билеты: без экскурсии — 500 рублей, с учетом экскурсии — 700 рублей.