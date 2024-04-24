Москвичам рассказали, как увидеть утраченные объекты архитектуры с помощью телефона

В мобильном приложении «Узнай Москву» с помощью технологии дополненной реальности (AR) можно посмотреть, как выглядели бы в современной столице утраченные исторические здания. Об этом в среду, 24 апреля, сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий города.

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— Технология дополненной реальности позволяет воссоздать практически любой объект. Так, благодаря AR у горожан появилась возможность не только познакомиться с памятниками архитектуры, которые в свое время оказались утрачены, но и представить, как бы они вписались в современный городской пейзаж, — рассказал заместитель руководителя департамента Борис Фролов.

Чтобы посмотреть на воссозданные Красные ворота, нужно доехать до одноименной станции метро и возле выхода № 1 встать лицом к Садовой-Спасской улице, после чего открыть страницу объекта в приложении, нажать на кнопку «Дополненная реальность» и следовать подсказкам на экране.

Кроме того, москвичи могут увидеть, как выглядела Сухарева башня. Для этого у выхода № 2 станции метро «Сухаревская» следует встать спиной к Садовому кольцу и открыть страницу объекта. Также в приложении можно посмотреть на восьмую сталинскую высотку в парке «Зарядье» — нужно только подняться на самый верх парящего моста и встать лицом к парку, передает официальный сайт мэра Москвы.

В начале апреля в столице открылся новый сезон образовательно-туристского проекта «По пути великих открытий». Принять участие в нем могут школьники от 10 до 18 лет, а также педагоги учебных заведений. В 2024 году командам предлагают выбрать одно из трех направлений: «Путь исследователя», «Путь волонтера» и «Путь первооткрывателя». Каждое из них ориентировано на интересы участников и помогает им исследовать историю, экологию и туризм России.