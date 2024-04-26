Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза и температура до плюс 22 градусов прогнозируются в Москве в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 20-22 градуса тепла, в ночь на субботу температура может опуститься до плюс 11 градусов.

Ветер южный, 6-11 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 18 - плюс 23 градуса. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 8 градусов.