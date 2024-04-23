Синоптик рассказал о погоде в Москве на майских праздниках

Последний месяц весны в столице действительно будет очень теплым, но температура воздуха в городе будет подниматься постепенно. В беседе с «Вечерней Москвой» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, какой будет погода на майских праздниках.

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Он отметил, что в первой декаде мая ожидается плюс 10–15 градусов. При этом в период с 3 по 7 мая воздух прогреется до 16–18 градусов тепла.

— То есть сильной жары в этот период не ожидается. Мало того, 8 мая не исключена дождливая погода, но вот 9 мая осадков не будет, — сообщил синоптик.

Потепление до плюс 25 градусов можно ожидать с 15 мая. Затем температура воздуха поднимется еще выше, считает специалист. Ильин спрогнозировал, что во второй декаде мая воздух прогреется сильнее, в город придет 30-градусная жара. Высокие температуры будут связаны с циркуляцией воздушных масс, которые берут свое начало на юге страны. Прогретый воздух не будет пересекаться с холодным арктическим. Тепловой эффект усилит малая облачность и прогрев солнца.

Ильин в беседе с «ВМ» предупредил, что после жаркого мая не исключен резкий обвал температуры в начале июня.

Кроме того, в беседе с «Вечерней Москвой» главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что на текущей неделе москвичей ждут очень нестабильные погодные условия.