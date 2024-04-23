Синоптик назвала самый теплый день на этой неделе в Москве

Суббота, 27 апреля, в столице станет самым теплым днем на этой неделе: температура воздуха поднимется до 20 градусов тепла. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

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По ее словам, 27 апреля Москва окажется под влиянием антициклона, который придет в город с Черноземья. Позднякова отметила, что в этот день ожидается переменная облачность, но осадков не будет.

— Минимальная температура воздуха за счет выхолаживания ночью составит плюс 6–11 градусов, дневная — 15–20 градусов, — отметила метеоролог.

Другие дни недели, кроме пятницы, будут не такими теплыми, ожидается нестабильная погода с колебаниями температуры воздуха. Так, во вторник ночью столбики термометров в столице поднимутся до 5–7 градусов, а днем — до 12–14 градусов. К концу рабочей недели ночи станут теплее.

— В четверг ожидается плюс 7–9 градусов в ночные часы, а дневная температура будет колебаться в пределах плюс 14–16 градусов. В пятницу ночь станет еще теплее: плюс 9–14 градусов. Днем максимальная температура воздуха составит 15–20 градусов выше нуля, — уточнила собеседница «ВМ».

Позднякова также добавила, что в воскресенье, 28 апреля, ожидается от 13 до 18 градусов тепла.

Помимо этого, метеоролог в беседе с «ВМ» объяснила, как будет меняться атмосферное давление в городе в течение недели.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам потепление с 25 апреля.