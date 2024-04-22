Пресс-служба Московского зоопарка в понедельник, 22 апреля, поделилась кадрами с красной пандой по имени Зень, которую сотрудники удачно засняли во время трапезы.

На видео пушистый зверек аккуратно ступает по бревенчатой конструкции, после чего принимается есть бамбуковые веточки. Затем панда решает скрыться от чужих глаз между домиками в вольере.

— Теперь показываем Зень. Это точно она, белое лицо выдает своего обладателя. Довольна, спокойна, кушает бамбук, — следует из подписи к публикации.

В Московском зоопарке также показали, как маленькая панда Катюша самостоятельно добывает еду. Для медвежонка это было непростым делом, но в целом она справилась. На предоставленных кадрах Катюша расхаживает на своем любимом помосте, и, почуяв соблазнительно пахнущие побеги свежего бамбука, встает на задние лапы, чтобы дотянуться до них.

Кроме того, генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова рассказала о том, как у панд формируется иммунитет. Во время своеобразных поцелуев между пандой Катюшей и ее мамой Диндин происходит важный обмен элементами.