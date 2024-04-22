Посвящение победителям: в Москве пройдет 28-й танцевальный кубок «Вальс Победы»
Масштабный праздник танца – 28-й Кубок ЦСКА «Вальс Победы» пройдет в Москве с 1 по 3 мая. На площадке спортивного комплекса ЦСКА «Игровой» соберутся тысячи танцоров всех возрастов. Среди них – чемпионы мира и Европы, абсолютные чемпионы России, а также пары серебряного возраста.
Грандиозный праздник танца из года в год объединяет профессионалов и спортсменов-любителей со всей России и влюбляет в эстетику движения тысячи зрителей. Кубок приурочен к празднованию 79-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Турнир проводится в рамках масштабной Всемирной танцевальной Олимпиады, которая входит в Книгу Рекордов России как мероприятие с наибольшим количеством танцоров-участников.
Участие в Кубке примут пары из 120 городов и 80 регионов России. Среди них – Чемпионы мира и Европы, чемпионы России. Турнир по традиции удивит красочным разнообразием. Танцоры продемонстрируют мастерство в европейской программе бальных танцев: медленный вальс, танго, венский вальс, динамичные фокстрот и квикстеп. Лучших из лучших определят и в зажигательной программе латиноамериканских танцев – самба, ча-ча-ча, румба пасодобль, джайв. Соревнования пройдут в нескольких возрастных группах: дети, юниоры, молодежь, сеньоры и взрослые. Оценивать талант и мастерство спортсменов доверят компетентным и непредвзятым судьям.
Гордостью Кубка вновь станет конкурс «Дети Войны», в рамках которого танцоры военных и поствоенных годов рождения выступят с танцевальным посвящением героям российской истории.
По словам Виктории Кокоулиной, основателя и идейного вдохновителя Кубка, конкурс не имеет аналогов в мире. Выступления пар серебряного возраста неизменно покоряют сердца зрителей, наполняют чувством единения и гордости за свою страну.
«Даже в самые трудные времена в жизни всегда остается место свету. Для многих таким лучом надежды становится именно танец. Наш турнир – это не просто масштабное соревнование с участием лучших танцоров, но и дань памяти, которую мы отдаем нашим героям. Уверена, для всех участников и зрителей Кубок станет символом единения, добра и справедливости», – отмечает Виктория Кокоулина.
Помимо выступлений танцоров на протяжении трех соревновательных дней гостей Кубка ожидает множество ярких сюрпризов. Кульминацией танцевального праздника выступление группы «Звезды России».
Событие проходит при поддержке Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла и Московской федерации танцевального спорта.
Российские бренды-резиденты Московской недели моды покоряют новые рынки