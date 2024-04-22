Посвящение победителям: в Москве пройдет 28-й танцевальный кубок «Вальс Победы»

Масштабный праздник танца – 28-й Кубок ЦСКА «Вальс Победы» пройдет в Москве с 1 по 3 мая. На площадке спортивного комплекса ЦСКА «Игровой» соберутся тысячи танцоров всех возрастов. Среди них – чемпионы мира и Европы, абсолютные чемпионы России, а также пары серебряного возраста.

© Пресс-служба танцевального кубка «Вальс Победы»

Грандиозный праздник танца из года в год объединяет профессионалов и спортсменов-любителей со всей России и влюбляет в эстетику движения тысячи зрителей. Кубок приурочен к празднованию 79-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Турнир проводится в рамках масштабной Всемирной танцевальной Олимпиады, которая входит в Книгу Рекордов России как мероприятие с наибольшим количеством танцоров-участников.

Участие в Кубке примут пары из 120 городов и 80 регионов России. Среди них – Чемпионы мира и Европы, чемпионы России. Турнир по традиции удивит красочным разнообразием. Танцоры продемонстрируют мастерство в европейской программе бальных танцев: медленный вальс, танго, венский вальс, динамичные фокстрот и квикстеп. Лучших из лучших определят и в зажигательной программе латиноамериканских танцев – самба, ча-ча-ча, румба пасодобль, джайв. Соревнования пройдут в нескольких возрастных группах: дети, юниоры, молодежь, сеньоры и взрослые. Оценивать талант и мастерство спортсменов доверят компетентным и непредвзятым судьям.

Гордостью Кубка вновь станет конкурс «Дети Войны», в рамках которого танцоры военных и поствоенных годов рождения выступят с танцевальным посвящением героям российской истории.

По словам Виктории Кокоулиной, основателя и идейного вдохновителя Кубка, конкурс не имеет аналогов в мире. Выступления пар серебряного возраста неизменно покоряют сердца зрителей, наполняют чувством единения и гордости за свою страну.

«Даже в самые трудные времена в жизни всегда остается место свету. Для многих таким лучом надежды становится именно танец. Наш турнир – это не просто масштабное соревнование с участием лучших танцоров, но и дань памяти, которую мы отдаем нашим героям. Уверена, для всех участников и зрителей Кубок станет символом единения, добра и справедливости», – отмечает Виктория Кокоулина.

Помимо выступлений танцоров на протяжении трех соревновательных дней гостей Кубка ожидает множество ярких сюрпризов. Кульминацией танцевального праздника выступление группы «Звезды России».

© Пресс-служба танцевального кубка «Вальс Победы»

Событие проходит при поддержке Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла и Московской федерации танцевального спорта.