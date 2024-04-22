Открыта регистрация на участие в IV Всероссийском конкурсе «Лидеры строительной отрасли»

С 7 марта по 11 августа текущего года проходит IV Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры строительной отрасли». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе организаторов.

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— Конкурс «Лидеры строительной отрасли» направлен, в первую очередь на управленцев, на тех, кто уже сегодня создает, придумывает идеи и реализует их в жизни. Конкурс себя зарекомендовал, есть уже реальные результаты, реализованные идеи и проекты, — сообщил первый заместитель министра строительства и ЖКХ Александр Ломакин.

Целью мероприятия является выявление и поддержка лидеров организаций отраслей строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также повышение престижа этих отраслей в российском обществе. В дальнейшем конкурс предполагается интегрировать в ежедневную практическую жизнь отрасли.

Финалисты и победители конкурса войдут в кадровый резерв строительной отрасли. А проекты победителей — в стратегию развития отрасли.

В свою очередь стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Московские мастера» для представителей сферы гостеприимства. Заявки принимают в номинациях «Экскурсовод» и «Администратор гостиницы». Во время очного этапа участникам предстоит выполнить несколько практических заданий.