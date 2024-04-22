Открылся прием заявок на конкурс «Московские мастера» для деятелей туризма

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Московские мастера» для представителей сферы гостеприимства. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщили в пресс-службе организаторов.

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Заявки принимают в номинациях: «Экскурсовод» и «Администратор гостиницы». Принять участие можно до 27 мая.

Во время первого этапа отбора в номинации «Экскурсовод» участникам предстоит представить авторскую экскурсию с обязательным указанием точного маршрута и видеофрагментом прогулки, а также рассказать о себе как о специалисте в видеоформате.

На втором этапе представителям туристической сферы предстоит провести членов жюри по маршруту, разработанному организаторами.

Для участников в номинации «Администратор гостиницы» на первом этапе нужно будет представить видеопрезентацию с рассказом, почему они выбрали свою профессию. Помимо этого, требуется написать тематическое эссе о самой необычной рабочей ситуации и своей мотивации стать «московским мастером»

Во время очного этапа участникам предстоит выполнить несколько практических заданий — им придется заселить гостя в номер в условиях незнакомого для них отеля и разобраться в нескольких смоделированных жюри ситуациях.

Организаторы уточнили, что в конкурсе впервые смогут и студенты профильных вузов. О результатах состязания станет известно в июле. Всего будет шесть призеров, по три в каждой номинации. Победители получат денежный сертификат от правительства Москвы на 300 тысяч рублей за первое место, 200 и 150 тысяч за второе и третье места.

В столице проведут клубную правовую олимпиаду для жителей Москвы старше 55 лет. Она пройдет 25 апреля в центре московского долголетия.