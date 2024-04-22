Собянин рассказал о планах по благоустройству парка «Яуза»

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал о планах по благоустройству парка «Яуза».

«В этом году завершаем основные работы по созданию парка «Яуза» – уникального рекреационного пространства от МКАД до Ростокинского акведука с выходом к «Лосиному Острову», Главному ботаническому саду РАН, Сокольникам и ВДНХ», – написал Собянин.

Он уточнил, что в парке будет создано пять основных маршрутов: пешеходно-рекреационный, велосипедный, спортивно-беговой, эколого-просветительский и историко-культурный.