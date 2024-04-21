Москвичам пообещали  тропический ливень на следующей неделе

Финал апреля в столичном регионе будет теплым, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик уточнил, что в понедельник, 22 апреля, «Центральная Россия окажется на орбите влияния балканского циклона, из-за чего в небе до 8 км вырастут «башенки» кучево-дождевых облаков».

В связи с этим, заметил Тишковец, ожидаются скоротечные ливни с вероятностью мозаичных гроз и порывами ветра до 15 м/с. Температура воздуха ночью будет в диапазоне от +8° до +13°, днем от +13° до +18°.

Во вторник похолодает до +14°, в среду столбики термометров снова поднимутся до +18°. В четверг возможны небольшие дожди, температура воздуха в дневные часы от +14° до +19°.

По данным метеоролога, в пятницу, 26 апреля, на столичный регион «обрушится тропический ливень интенсивностью до 30 мм, что составляет около 80% месячной нормы». Вместе с тем, похолодание не ожидается.

В конце недели дожди постепенно пойдут на убыль. В воскресенье ожидается от +15° до + 20°. Финал апреля также будет теплым, резюмировал Тишковец.