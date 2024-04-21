Собянин: у москвичей появились новые возможности для поиска предков

У москвичей появились новые возможности для поиска своих предков. Об этом в воскресенье, 21 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Горожанам в онлайн-сервисе «Моя семья» теперь доступно еще свыше тысячи книг, содержащих генеалогические сведения за 1775–1930-е годы, — сказал глава города.

Мэр отметил, что Главархив вместе со Свято-Троицкой Сергиевой Лаврой оцифровали и разместили на сервисе метрические книги и исповедные ведомости церквей Сретенского сорока Москвы. Список материалов охватывал центр города от Лубянки, Сретенки и Лефортово до Покровки и Новой Басманной улицы.

Эти документы чуть позже появятся на портале «Поиск по архивам», который ищет нужные сведения с помощью нейросети, в результате чего поиск предков занимает всего несколько минут. В настоящее время в онлайн-сервисах Главархива размещено свыше 11 миллионов страниц метрических книг, исповедных ведомостей, а также ревизских сказок. Информация пополняется ежемесячно, заключил Собянин в своем Telegram-канале.

Среди прочего в столичном Главархиве хранятся брачные обыски — генеалогические документы, которые становятся богатым источником информации для исследований и поиска предков. Такие книги составляли до 1917 года.