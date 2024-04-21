МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

Московское управление МЧС предупредило об усилении ветра в столице. Порывы ветра будут достигать 13-18 метров в секунду, продлится это до 20:00 21 апреля, сообщили на сайте управления.

© Парламентская газета

Спасатели рекомендовали водителям быть внимательнее на дорогах и не парковаться под деревьями, а пешеходам — держаться подальше от шатких конструкций.

Тем временем ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус в соцсети сообщил, что в московских аэропортах скорость ветра уже достигает 15 метров в секунду.

«По данным за 11 часов, аэропорты московского аэроузла сообщают о ветре со скоростью до 10-11 метров в секунду, а в Домодедове в порывах скорость ветра уже достигает 15 метров в секунду», — написал он.

Синоптик также призвал москвичей и гостей столицы к осторожности на улице.

Как ранее писала «Парламентская газета», синоптики спрогнозировали усиление ветра не только в Москве. Порывы до 15-20 метров в секунду возможны в Черноземье и в Приволжском федеральном округе, предупредил синоптик центра «Метео» Александр Ильин.