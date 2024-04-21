Десять новых крытых велопарковок заработали в Москве

В Москве заработали 10 новых крытых велопарковок, всего же в городе их стало 13. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Мы устанавливаем бесплатные крытые парковки для самокатов и велосипедов возле крупных транспортных узлов. На каждой из них более 50 мест, ведется круглосуточное видеонаблюдение. Развиваем удобную и безопасную велоинфраструктуру по поручению Сергея Собянина», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Отмечается, что крытые парковки для велосипедов и самокатов располагаются возле станций метро «Филатов Луг», «Первомайская», «Царицыно», «Пражская», «Бибирево», «Киевская», «Некрасовка», «Печатники», «Лухмановская», «Щукинская», «Митино», «Люблино» и «Новогиреево». Чтобы попасть внутрь, нужно приложить персонализированную карту «Тройка» к считывателю. На паркинге можно выбрать любое удобное место и пристегнуть велосипед или самокат. Пока электронный замок работает на пяти стоянках возле станций метро «Первомайская», «Царицыно», «Пражская», «Бибирево» и «Филатов Луг». К 1 июня доступ по карте «Тройка» подключат на всех точках.