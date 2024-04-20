В Москве подвели итоги фотоконкурса многодетных семей

Большая дружная семья - это красиво, и никакие трудности не страшны, если рядом не только любящие мама и папа, но и братья и сестры. В рамках "Года семьи" "Объединение многодетных семей города Москвы" провело фотоконкурс "Созвездие "Семья"".

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В нем принимали участие и профессионалы, и любители фотосъемки всех возрастов. Всего на конкурс было прислано более 1600 фоторабот. Сегодня стали известны семьи-победители.

На самом деле проигравших нет. Хотя жюри выбрало из всего массива 20 фотографий, которые рассказывают о жизни 20 московских семей, но участие в конкурсе было увлекательным для всех и сплотило семьи еще больше.

Вот, например, фото Лии Милк. На нем - семья Вздыхиных. Свои дети уже выросли и вылетели из родительского гнезда, и супруги взяли на воспитание шестерых приёмных детей. Вся семья увлекается фотографией, съемками они занимаются чуть ли не каждую неделю.

Фото: пресс-служба "Объединения многодетных семей Москвы"

"Дети очень любят фотографироваться и потом искать себя на фото. Мы ведем аккаунты в соцсетях и показываем, что приёмных детей можно любить так же, как родных", - рассказала мама Мария Владимировна. О нарядном и необычном снимке с оленями дети очень мечтали, и когда увидели фотосессию, которая им понравилась, семья договорилась с фотографом Лией Милк о съемке. Фото, действительно, получилось очень ярким и необычным.

В семье Прозоровых главный фотограф - мама Наталья. "На самом деле фотографироваться люблю только я, - говорит Наталья. - Но стараюсь фотографировать семью часто, потому что это возможность сохранить в памяти ценные моменты жизни. Семья соглашается и участвует в съемке". Фото, которое условно можно назвать "Веселый ремонт", хоть и выглядит постановочным, было сделано стихийно, - утверждает Наталья. В фотоконкурсе они участвуют первый раз. И очень рады, что их фото отметило жюри.

Фото: пресс-служба "Объединения многодетных семей Москвы"

Алёна и Дмитрий Дружковы, их трое сыновей и пес Семен в фотоконкурсе участвовали по случаю. Никаких профессионалов к съемке не привлекали. Просто во время прогулки в парке сделали селфи, а когда узнали о конкурсе, отослали туда фото и забыли. Так что когда стало известно, что их снимок попал в итоговую двадцатку, были удивлены и обрадованы. Семья никогда ни в каких конкурсах не побеждала. Алёна любит делать снимки для семейного фотоальбома, соцсетей и бабушек. На конкурс сделала заявку случайно, просто желая поделиться с другими атмосферой дружбы и любви в семье. Свою лепту в эту атмосферу, конечно, внес и всеобщий любимец - пёс Семён.

Фото: пресс-служба "Объединения многодетных семей Москвы"

"Семён с нами восемь лет, он полноправный член семьи", - говорит Алёна. Каждый день семья гуляет с собакой. И никто даже не думал, что одна такая прогулка может их прославить.

Как пояснили в оргкомитете конкурса, все 20 работ, которые победили в конкурсе, будут представлены на выставке.